La Mercedes torna nel mirino della FIA, il party-mode verso il divieto già dal Belgio: Hamilton e Bottas tremano (Di giovedì 13 agosto 2020) Una nuova battaglia è pronta a scoppiare nel paddock di Formula 1, questa volta sul banco degli imputati c’è il party-mode della Mercedes, ossia il bottone magico che permette alle ‘Frecce Nere‘ di cambiare mappatura del motore, utilizzando quella più spinta per dare l’assalto alla pole position in qualifica. Foto Getty / PoolIl divieto di utilizzo di questo espediente potrebbe arrivare già dal prossimo Gran Premio del Belgio, almeno stando alla lettera inviata dalla FIA a tutti i team nella giornata di oggi. Una mossa, quella della Federazione, che andrebbe a colpire principalmente la Mercedes, permettendo alle avversarie di avvicinarsi in qualifica. Interrogato sulla questione, Lewis ... Leggi su sportfair

notagsneeded : Quanto odio che fanno apparire tipo santana, mercedes ecc totalmente a caso e li fanno sparire con la stessa veloci… - sportli26181512 : Formula 1, tutto quello che c'è da sapere sul GP di Spagna a Barcellona: In pochi circuiti la Mercedes riesce a dom… - cscarbolo : RT @GiulyDuchessa: Mercedes colta di sorpresa. Renault molto male oggi come anche Racing Point. #Ferrari torna 3’ in classifica costruttori… - Franck8819 : Deve essere successo qualcosa di strano oggi c'è qualcosa che non torna Mercedes troppo in crisi per essere vera #skymotori - MarianoFroldi : RT @GiulyDuchessa: Mercedes colta di sorpresa. Renault molto male oggi come anche Racing Point. #Ferrari torna 3’ in classifica costruttori… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercedes torna Racing Point-Mercedes: la Ferrari fa appello. Tutto quello che non torna della sentenza Corriere della Sera Hamilton: “In Spagna problemi gomme come a Silverstone”

Dopo le difficoltà riscontrate a Silverstone Lewis Hamilton si aspetta problemi con le gomme anche in Spagna. A fare eco alla voce del sei volte campione del mondo c’è il compagno di squadra Valtteri ...

McLaren: Vandoorne torna riserva nel GP di Spagna

Stoffel Vandoorne vestirà i panni di riserva della McLaren in Formula 1 se la squadra di Woking avrà bisogno di lui al GP di Spagna 2020. La McLaren non ha un pilota nominato formalmente, nel caso in ...

Dopo le difficoltà riscontrate a Silverstone Lewis Hamilton si aspetta problemi con le gomme anche in Spagna. A fare eco alla voce del sei volte campione del mondo c’è il compagno di squadra Valtteri ...Stoffel Vandoorne vestirà i panni di riserva della McLaren in Formula 1 se la squadra di Woking avrà bisogno di lui al GP di Spagna 2020. La McLaren non ha un pilota nominato formalmente, nel caso in ...