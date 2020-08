La mamma di Nadia Toffa: “Non dirò dov'è sepolta, temiamo ce la portino via come Mike Bongiorno" (Di giovedì 13 agosto 2020) “A marzo di un anno fa Nadia aveva inciso una canzone a Milano e abbiamo deciso che è finalmente arrivato il momento di diffonderla e così faremo. Il 13 agosto nel giorno del primo anniversario della morte la canzone sarà pubblica”. A dirlo, in una lunga intervista al Giornale di Brescia, Margherita Rebuffoni, la mamma di Nadia Toffa, la presentatrice delle Iene morta a 40 anni il 13 agosto 2019.La madre della compianta conduttrice ha proseguito:“Nelle sue ultime settimane di vita Nadia ascoltava la radio e continuava a chiedere come mai non passasse la sua canzone. Non avevamo avuto il coraggio di dirle che non era stata ancora diffusa. Ora il suo progetto è realtà e lei da lassù sarà ... Leggi su huffingtonpost

