La Juventus ha deciso di vendere uno tra Cristiano Ronaldo e Dybala (Di giovedì 13 agosto 2020) Doveva essere un normale incontro per programmare la prossima stagione, quello in programma tra Paratici e il nuovo tecnico della Juventus Andrea Pirlo ed invece, secondo quanto riporta MediasetSport, è stata presa un0importante decisione per il futuro bianconero La Juventus non ha intenzione di tenere in rosa Cristiano Ronaldo e Dybala: uno dei due dovrà fare le valigie. La società bianconera ha infatti intenzione di giocare al risparmio per la prossima stagione ed è impegnativo mantenere l’ingaggio di uno dei calciatori più pagati al mondo, senza considerare che Dybala ha chiesto 15 milioni per rinnovare. Pirlo dovrà accettare il fatto che non potrà schierare insieme i due fuoriclasse. Perlomeno si eviterà l’equivoco tattico che tanti problemi ha portato al suo predecessore. In questo ... Leggi su ilnapolista

