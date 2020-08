La guerra fredda 2.0 tra Cina e Usa si decide a Taiwan (Di giovedì 13 agosto 2020) La tecnologia non è solo tecnologia: principio fondamentale della guerra fredda 2.0. Quando si parla dell’importanza che Taiwan riveste per laCina si tendono a sottolineare gli aspetti storici e identitari. Ma ce ne sono anche di molto più concreti. LA PAROLA CHIAVE È TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.), leader mondiale nella produzione di semiconduttori, elemento essenziale per lo sviluppo del 5G (non a caso in questi ultimi mesi Pechino ha fatto una poderosa campagna acquisti di ingegneri e tecnici della … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Da Beirut a Budapest, passando per la Bielorussia del dittatore Lukashenko e gli Stati Uniti di un Trump sempre più sull’orlo di una crisi di nervi, il mondo sta vivendo una stagione che Marco Damilan ...

Kamala Harris spiana la strada a Biden come una schiaccia sassi

"Lavorare insieme per ristabilire l'anima del Paese e combattere a favore delle famiglie e dei lavoratori”, è lo slogan della coppia Dem candidata alla conquista della Casa Bianca Lei macina dollari e ...

