La Francia invia le navi | la Turchia infiamma il Mediterraneo

Il Mediterraneo orientale si infiamma e lo scontro tra Grecia e Turchia si alza a livello critico. Le ultime mosse turche, con la decisione del governo di Recep Tayyip Erdogan di inviare la Oruc Reis scortata da alcune navi militari davanti le acque di Castelrosso, ha scatenato l'ira della Grecia che ha chiesto immediatamente un …

(ANSA) - PARIGI, 13 AGO - La Francia ha deciso di rafforzare la propria presenza militare nel Mediterraneo orientale inviando due caccia Rafale e due navi militari, sullo sfondo delle tensioni tra la ...Roma, 13 agosto 2020 - L'Europa continua a preoccupare (e l'Italia vara norme stringenti sugli arrivi) in quadro mondiale che vede la pandemia di Coronavirus non dare tregua in alcune zone soprattutto ...