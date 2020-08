La folle disputa di Kanye West con la Commissione elettorale del Wisconsin (Di giovedì 13 agosto 2020) (foto: Armando L. Sanchez/Chicago Tribune/Tribune News Service/Getty Images)La corsa verso le presidenziali di novembre si sta trasformando per Kanye West in un percorso a ostacoli. Dopo aver annunciato online la propria intenzione di concorrere per la Casa Bianca e aver tenuto un solo – bizzarro – comizio e alcune – piuttosto deliranti – interviste, nelle ultime settimane il cantante e produttore sta tentando di presentare ufficialmente la propria candidatura, fornendo la documentazione utile, negli uffici elettorali degli stati americani. Finora l’hanno accettata solo in nove: in altri come in New Jersey e in Wisconsin, è stata respinta perché presentata oltre la scadenza o perché le firme raccolte sono state considerate false: la grafia di alcune sembrava essere la stessa, ... Leggi su wired

antocalderone : La folle disputa di Kanye West con la Commissione elettorale del Wisconsin -

Ultime Notizie dalla rete : folle disputa La folle disputa di Kanye West con la Commissione elettorale del Wisconsin Wired.it Lecce, c'è folla alle partenze: Falco-Petriccione-Mancosu suonano le sirene della A

LECCE - Il presidente Saverio Sticchi Damiani e Pantaleo Corvino hanno sfruttato la giornata di ieri per approfondire l’analisi della situazione, prima di mettere nero su bianco, ma oggi dovrebbe arri ...

LECCE - Il presidente Saverio Sticchi Damiani e Pantaleo Corvino hanno sfruttato la giornata di ieri per approfondire l’analisi della situazione, prima di mettere nero su bianco, ma oggi dovrebbe arri ...