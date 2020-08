La FIFA punisce la Juventus, curiosa sanzione inflitta ai bianconeri: il motivo riguarda… Benatia (Di giovedì 13 agosto 2020) La sanzione risale a un anno fa, ma è stata scoperta solo ieri da calciomercato.com, spulciando i file delle sentenze emesse dal FIFA Disciplinary Committee. Tullio M. Puglia/Getty ImagesIl club destinatario di questa multa è la Juventus, che ha dovuto pagare 40mila franchi svizzeri (37.200 euro) per un’anomalia riscontrata nella cessione di Benatia all’Al Duhail, stessa società a cui i bianconeri hanno ceduto Mandzukic e Han. I campioni d’Italia sono stati puniti per aver inserito nel contratto di cessione del marocchino una penale da 5 milioni, attivabile nel caso in cui l’Al Duhail avesse ceduto prima dell’estate 2021 Benatia a uno dei top club italiani, ossia Inter, Lazio, Milan, Napoli e Roma. Foto Francesca Soli ... Leggi su sportfair

