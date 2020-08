La deputata Lega che ha chiesto il bonus Inps a marzo lo definiva “un’elemosina da 600 euro” | VIDEO (Di giovedì 13 agosto 2020) “Abbiamo fatto e chiesto mesi di sacrifici. Ci siamo chiusi in casa per tre mesi e abbiamo accettato l’elemosina dei 600 euro, abbiamo penato per il diritto alla cassa integrazione e abbiamo penato per i prestiti da 25mila euro”. Come suonano diversamente oggi le parole che la deputata della Lega Elena Murelli pronuncia in un discorso alla Camera il 18 marzo 2020, dopo che il Governo aveva varato alcune misure economiche per sostenere il Paese durante l’emergenza. La deputata, infatti, risulta essere tra i “furbetti” che hanno richiesto e incassato il famoso bonus Inps destinato, in linea teorica, a chi stava affrontando serie conseguenze economiche della crisi da Coronavirus. Nelle giornata di ieri, mercoledì ... Leggi su tpi

