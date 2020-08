La dedica di Reese Witherspoon: «Alle donne (come Kamala Harris) che possono fare la storia» (Di giovedì 13 agosto 2020) Il viso è quello sorridente di una bimba mora, ritratta composta per l’annuario scolastico. Ha gli occhi piccoli, socchiusi al punto che riconoscerne il colore è pressoché impossibile. Chi sarebbe diventata, ancora, non poteva saperlo. Quasi, non poteva sognarlo. Ché la bambina elegante, con il vestitino bianco e i capelli raccolti, non aveva alcuna velleità di attrice. «Questa mattina, mi sono svegliata ripensando ad un momento preciso della mia infanzia», ha scritto su Instagram Reese Witherspoon, pubblicando la foto di sé bambina. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : dedica Reese La dedica di Reese Witherspoon: «Alle donne (come Kamala Harris) che possono fare la storia» Vanity Fair.it