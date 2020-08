La cultura della sicurezza (Di giovedì 13 agosto 2020) Il testo della lettera che il presidente della Repubblica ha scritto per il Secolo XIX in occasione del secondo anniversario del crollo del ponte Morandi Leggi su lastampa

Agenzia_Ansa : Due anni fa il crollo del #PonteMorandi. Il presidente della #Repubblica Sergio #Mattarella scrive una lettera al S… - _MiBACT : A #Ferragosto visita i luoghi della cultura del #MiBACT ??? ?? pianifica la tua visita e viaggia in modo consapevole… - CatalfoNunzia : Oggi ci stringiamo attorno alle famiglie delle vittime di quel tragico #14agosto consapevoli che il nostro dovere è… - Paoli2Luciana : RT @Gengiskan73: Un tizio ha parlato di 'cultura della sicurezza'. Direi che basterebbe spendere quanto è necessario e fare le manutenzioni - WantedCinema : 'Cosa resta della rivoluzione' al cinema dal 27 agosto @ellyesse @repubblica @mymovies -

Ultime Notizie dalla rete : cultura della

La Stampa

“Il quattordici agosto di due anni fa crollava il Ponte Morandi, inaugurato nel lontano 1967 per connettere Genova e una parte importante dell’Italia alle grandi reti viarie europee. Non è possibile d ...(ANSA) - TRIESTE, 14 AGO - Il mare in Friuli Venezia Giulia non parla solo di litorali sabbiosi o rocciosi da scoprire, tra spiagge super attrezzate a misura di famiglie e piccole baie nascoste dove g ...