La città di Anzio in televisione, riflettori puntati sulle misure anti-Covid: ecco quando e dove seguire (Di giovedì 13 agosto 2020) Il divieto di accesso notturno in spiaggia anche la sera di ferragosto, le postazioni fisse e mobili di vigilanza lungo tredici km di costa, la Polizia Locale del Comune di Anzio in servizio notturno per tutta la stagione estiva, la web-app comunale per regolamentare e contingentare l’accesso lungo la meravigliosa spiaggia pubblica di Nerone, finalmente tutelata grazie ai provvedimenti della Giunta De Angelis, con il posizionamento di segnaposto numerati a distanza di sicurezza, sono gli argomenti oggetto degli speciali televisivi nazionali su Anzio di Rai Uno, con il programma “La Vita in Diretta”, in onda questo pomeriggio intorno alle 17.00 e su Rai Tre, con il programma “Agorà”, in onda probabilmente domani mattina a partire dalle ore 8.00. Ad illustrare i provvedimenti dell’unica città di mare ... Leggi su ilcorrieredellacitta

