La Cina sblocca i visti per gli expat europei (come me). Per gli Usa le cose restano più difficili (Di giovedì 13 agosto 2020) di Gianluigi Perrone* Era giusto il giorno prima di volare da Pechino in Italia che il traffico aereo diretto tra Italia e Cina era stato interrotto in una storia che chi scrive aveva raccontato proprio sul Fatto Quotidiano. Da allora tutto è cambiato. La Cina, da territorio untore è diventato forse il più sensibile ed attento all’importazione di casi positivi, attuando misure draconiane per il controllo del traffico. come è noto la Cina è un Paese con una regolamentazione nei confronti degli stranieri molto particolare. Non è possibile avere due passaporti, uno cinese e uno di un altro Paese. Se si è cittadini cinesi, non si è nient’altro. Non esiste la Ius soli, e di fatto se non si è di sangue cinese non si potrà mai essere cittadini ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Cina sblocca Burberry apre (in Cina) il primo social store del lusso laconceria.it Scooter elettrici con i pedali: mezzi per tutte le tasche ideali per la città

Ninebot C30 è un nuovo ed originale mezzo a due ruote alimentato a batteria, realizzato da Xiaomi. Veicolo dalle forme simili ad un tradizionale scooter, ma che ai lati della pedana ospita due tradizi ...

Huawei: un lettore d'impronte nel display personalizzabile e a tutto schermo

La rapida diffusione che hanno avuto i primi sensori di impronte sotto ai display ha permesso a questa tecnologia di evolvere in breve tempo; tuttavia, mentre ci troviamo a fare i conti con pannelli L ...

Ninebot C30 è un nuovo ed originale mezzo a due ruote alimentato a batteria, realizzato da Xiaomi. Veicolo dalle forme simili ad un tradizionale scooter, ma che ai lati della pedana ospita due tradizi ...La rapida diffusione che hanno avuto i primi sensori di impronte sotto ai display ha permesso a questa tecnologia di evolvere in breve tempo; tuttavia, mentre ci troviamo a fare i conti con pannelli L ...