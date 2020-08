La Cassazione apre alle videochiamate per detenuti al 41-bis (Di giovedì 13 agosto 2020) Detenuto al 41-bis chiede colloquio video con la moglieManca una normativa che regoli nel dettaglio le videochiamate per i detenutivideochiamate con i familiari anche per i detenuti al 41-bisDetenuto al 41-bis chiede colloquio video con la moglieTorna su La Cassazione con la sentenza n. 23819/2020 (sotto allegata) riconosce ai detenuti del 41 bis il diritto ai colloqui con i familiari anche con le video chiamate. La spinta verso questa apertura sono senza dubbio l'evoluzione tecnologica e la recente emergenza sanitaria, che non ha fatto distinzioni nel riconoscere a tutti i detenuti, compresi quelli del 41 bis, il diritto ai colloqui a distanza. Decisione emessa all'esito di un procedimento avviato da un detenuto sottoposto al regime del 41 bis, che ... Leggi su studiocataldi

