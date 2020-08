La Casa di Carta 5: i video delle riprese in Danimarca anticipano spoiler (Di giovedì 13 agosto 2020) Il cast de La Casa di Carta 5 è in Danimarca per le riprese della quinta stagione e i video diffusi sui social, anticipano spoiler e la presenza di alcuni personaggi. Il set de La Casa di Carta 5 si sposta in Danimarca per le nuove riprese e i video diffusi in rete anticipano spoiler sui prossimi, attesissimi episodi della quinta stagione della serie Netflix. Sapevamo già che La Casa di Carta aveva annunciato ufficialmente che la quinta stagione sarebbe stata l'ultima. Ma ora abbiamo anche qualche anticipazione sulla popolare serie drammatica spagnola di Netflix: i video che mostrano ... Leggi su movieplayer

clikservernet : La Casa di Carta 5: i video delle riprese in Danimarca anticipano spoiler - Noovyis : (La Casa di Carta 5: i video delle riprese in Danimarca anticipano spoiler) Playhitmusic - - leonedorobg : Voglia di pizza ma questa sera preferisci restare a casa? Scegli l'asporto o la consegna a domicilio del Leone d'O… - Corriere : Il cast della Casa di Carta a Copenaghen per le riprese, le immagini di un fan - kimseokale : non potete capire ho fatto una corsa assurda al tabacchino vicino casa per caricare la carta ma era chiuso così ho… -