Kamala, la "macina dollari" che piace alle star (Di giovedì 13 agosto 2020) Valeria Robecco La senatrice dem è amata dai divi di Hollywood. Grandi sostenitori in vista del voto Kamala Harris è la quintessenza della diversità che caratterizza gli Stati Uniti. Madre indiana, padre jamaicano, si descrive semplicemente come americana, ma non disdegna la connotazione di afroamericana. Tecnicamente non lo è, ma la madre attivista ha cresciuto lei e la sorella in una promiscuità culturale tale da conferirle un po' tutte le appartenenze etnico religiose, rafforzata grazie al matrimonio con l'avvocato di religione ebraica Douglas Emhoff. Harris è la prima donna nera (la terza donna in generale) ad essere scelta per far parte del ticket per le elezioni presidenziali Usa: già procuratrice generale della California e procuratrice distrettuale di San Francisco, attualmente senatrice per il suo ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Kamala macina Kamala, la "macina dollari" che piace alle star il Giornale Kamala, la "macina dollari" che piace alle star

Kamala Harris è la quintessenza della diversità che caratterizza gli Stati Uniti. Madre indiana, padre jamaicano, si descrive semplicemente come americana, ma non disdegna la connotazione di afroameri ...

Kamala Harris è la quintessenza della diversità che caratterizza gli Stati Uniti. Madre indiana, padre jamaicano, si descrive semplicemente come americana, ma non disdegna la connotazione di afroameri ...