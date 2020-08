Kamala Harris: nera, donna, immigrata. La sinistra nostrana ha trovato un’altra icona cui inginocchiarsi (Di giovedì 13 agosto 2020) Kamala Harris farà campagna elettorale in America come vice di Joe Biden. E’ coloured (figlia di una indiana e di un giamaicano) , immigrata, donna. Lo avrete capito: la sinistra si sta già squagliando in un entusiasmo zuccheroso. Pieno di vanteria per la scelta di Biden (ma dimenticando che la Harris aveva accusato il candidato democratico di razzismo). Ma si sorvola su tutto. Kamala, senatrice della California, è il volto adatto per sostituire Carola e Greta, un volto femminile da circondare con un’aureola posticcia per far dimenticare che da noi il femminismo difende il mondo Lgbt ma non le donne. Nicola Zingaretti entusiasta di Kamala Ecco il gongolante Nicola Zingaretti: “Con Joe Biden, Kamala ... Leggi su secoloditalia

