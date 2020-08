Kamala Harris, da odiato sceriffo a icona antirazzista. Ecco chi è “l’Obama al femminile” (Di giovedì 13 agosto 2020) Roma, 13 ago – Diritti civili e “politica senza rancore”. Così, due giorni fa, Repubblica raccontava la svolta rappresentata da Kamala Harris, prima donna afroamericana candidata come vicepresidente degli Stati Uniti. Ah quanto piace Kamala, su omnia media di sinistra è tutto uno scintillar di stelle filanti, sviolinate e aerofoni tripudi di flauti dolci. Questo sì che è un profilo come si deve per esaltare la public opinion eletta a civil society degli States. Emoziona tutti Kamala, spruzzata briosa per scuotere quel sornione in là con gli anni di Joe Biden. Ci provi adesso The Donald a sfottere, questa è una tigre pronta ad azzannare la scomposta criniera del leone platinato. Altro che “Sleepy Joe”, la rabbiosa voce della piazza Blm adesso ha ... Leggi su ilprimatonazionale

