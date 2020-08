Juventus, dopo Matuidi è il turno di Khedira: ipotesi Germania o rescissione (Di giovedì 13 agosto 2020) Sarà una sessione di mercato volta a ringiovanire la rosa quella che metterà in piedi la Juventus nelle prossime settimane. Il primo passo è già stato compiuto con l’addio di Blaise Matuidi e presto potrebbe essere il turno di Sami Khedira. Il francese ha rescisso il contratto con i bianconeri e si appresta a firmare … L'articolo Juventus, dopo Matuidi è il turno di Khedira: ipotesi Germania o rescissione Leggi su dailynews24

DiMarzio : La #Juventus ha scelto #Pirlo dopo l'esonero di #Sarri - romeoagresti : I dettagli dell’operazione: in termini di cartellino la #Juve non riceverà alcun indennizzo. Beneficio: il risparmi… - DiMarzio : Valutazioni in corso in casa #Juventus, tra #Inzaghi e la suggestione #Pirlo - gdema : @PaoloCond Forse non vi siete accorti che Domenech, dall’alto della sua unica vittoria, come allenatore, di un camp… - FootballScout24 : RT @RaimondoDM: ???? Torna Paolo #Bertelli alla #Juventus dopo il triennio Conte: ci sarà lui alla guida dello staff atletico con #Pirlo. Con… -