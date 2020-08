Juve, la prima svolta di Pirlo sarà tattica: pronto un nuovo modulo (Di giovedì 13 agosto 2020) La Stampa oggi in edicola spiega che Andrea Pirlo, tra le varianti tattiche, valuterebbe anche la difesa a tre. All'inizio della stagione non potrà contare su Matthijs de Ligt, operatosi alla spalla e di ritorno non prima di novembre. Leggi su tuttonapoli

Juve, idea Thomas Partey: l'Atletico non fa sconti, gli scambi per convincere Simeone Calciomercato.com FIFA 21 | Anteprima – Una Carriera in stile Football Manager

Prima di entrare nella partita ... Si è lavorato pure per ottenere risultati più credibili, con le big come la Juventus, il PSG e il Barcellona che inizieranno a perdere punti lungo l’arco della ...

MEDIASET - Tarda ad arrivare la firma di David Silva con la Lazio, dietro ci sarebbe la Juventus

A questo punto, alla Lazio, non resta che forzare i tempi e spingere per la firma nelle prossime ore prima che la Juventus possa trovare un accordo più vantaggioso per il centrocampista spagnolo.

