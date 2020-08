Justine Mattera Instagram irresistibile, abito color carne attillatissimo: «Il sogno di ogni uomo» (Di giovedì 13 agosto 2020) Justine Mattera irresistibile su Instagram. La showgirl, attrice, conduttrice televisiva e cantante statunitense naturalizzata italiana, che vive e lavora da noi dal 1994, è tornata ad incantare i followers con un ritratto mozzafiato. Vestitino aderentissimo per la 49enne newyorkese, che sta vivendo una nuova primavera professionale come indossatrice e modella. L’abito color carne è delizioso, molto intrigante. Le sta divinamente, è stupenda. Fisico statuario, perfetta. leggi anche l’articolo —> Paola Turani Instagram atomica in costume, fisico statuario: «La più bella del mondo» Justine Mattera Instagram ... Leggi su urbanpost

justine_mattera : Ho sempre fatto il mare in agosto in famiglia, rigorosamente in Italia ma nel deep Sud(??). Quest'anno ho deciso a d… - 1AnnaFalchi : Oggi puntata dedicata agli anni 60 in compagnia di tanti amici super!!! Avete fatto un tuffo nel passato con noi? c… - MattoVolo : RT @BeppeConvertini: #cetempoper @FrancescaManza e la mia compagna di viaggio @1AnnaFalchi..?? Domani vi aspetto con una puntata dedicata ag… - Unomattina : RT @BeppeConvertini: #cetempoper @FrancescaManza e la mia compagna di viaggio @1AnnaFalchi..?? Domani vi aspetto con una puntata dedicata ag… - DgSilvia : “Amore, amore, andiamo a Livigno?” E poi scopri che ci sono Letizia Paternoster e Justine Mattera. Ma li mortacci! -

Ultime Notizie dalla rete : Justine Mattera Justine Mattera, così si vede tutto: la posa sexy da infarto Il Tempo Beppe Convertini, attimi di tensione a “C’è tempo per…”: caos tra gli ospiti

Beppe Convertini costretto a intervenire durante una lite nel corso della puntata di “C’è tempo per…”: cala il gelo tra gli ospiti in diretta. Beppe Convertini, caos a C’è tempo per…cala il gelo in di ...

C’è tempo per… Convertini ferma lite tra ospiti: “Torniamo all’ordine”

Una mattina di quasi metà agosto 2020 che si apre con una nuova puntata di C’è tempo per… con alla conduzione la coppia formata da Anna Falchi e Beppe Convertini. Dopo aver annunciato il tema del gior ...

