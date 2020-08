Israele ed Emirati Arabi fanno pace. Trump esulta, i palestinesi no. (Di giovedì 13 agosto 2020) I superlativi si sprecano: 'Storico', 'eccezionale', 'grandioso'. Israele e gli Emirati Arabi Uniti hanno raggiunto un accordo che porterà a una piena normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra ... Leggi su globalist

Roma, 13 ago. (askanews) – L’Autorità palestinese “respinge in toto” l’accordo tra Israele ed Emirati descrivendo l’intesa come “un’aggressione al popolo palestinese” ed “un tradimento di Gersusalemme ...Pompeo, giorno storico per la pace in Medio Oriente. “Un giorno storico per la pace in Medio Oriente”: così il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha definito l'accordo tra Israele ed… Leggi ...