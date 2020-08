Israele, accordo con gli Emirati arabi per un piano di pace in Medioriente Trump esulta: 'Enorme svolta oggi!' (Di giovedì 13 agosto 2020) accordo con gli per un in Medioriente. 'Enorme svolta oggi! Storico accordo di pace tra due nostri grandi amici, Israele e Emirati arabi': ha annunciato così su Twitter l' accordo tra i due Paesi per ... Leggi su leggo

