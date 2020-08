Io e Te, Manuela Villa si confessa da Diaco e parla del figlio Jacopo (Di giovedì 13 agosto 2020) Nel salotto di Io e Te, Pierluigi Diaco ha ospitato una grande donna del mondo della musica: Manuela Villa. Riconosciuta ufficialmente come figlia del reuccio della canzone dopo una causa durata ben 21 anni, è stata introdotta dalla consueta scheda curata da Paola Tavella. Archiviata questa parentesi di presentazione, Pierluigi Diaco ha dato il via all’intervista, invitando la Villa a raccontare un traguardo speciale raggiunto nei mesi scorsi: l’esame di maturità. Nel 2020, a 54 anni, la figlia di Claudio Villa è tornata sui banchi di scuola per conseguire il diploma. Nello studio di Pierluigi Diaco, ha svelato il segreto dietro a questa scelta particolare. “Il giorno degli esami a 18 anni non ho avuto la forza di entrare, ... Leggi su dilei

leggoit : Manuela Villa, il dramma della sua infanzia a #io e te: «Non mi sentivo accettata». Diaco: «Sono dei mostri» - zazoomblog : Marco Narducci ex marito Manuela Villa: un gesto imperdonabile - #Marco #Narducci #marito #Manuela - DanyAussie : Manuela Villa ha una bellissima voce. Mi piacerebbe vederla attiva in un repertorio un po' più 'moderno' e meno agg… - Carlottafm000 : @RaiUno Amo le persone toste come Manuela Villa (me l'ha ricordo all'isola dei famosi nel 2007) - OcupayD : padre e figlia uniti dalla tecnologia in questa magnifica performance Manuela & Claudio Villa - Un Amore Cosi G… -

Ultime Notizie dalla rete : Manuela Villa MANUELA VILLA/ 'Ho scelto di avere mio figlio Jacopo quando...' (Io e Te) Il Sussidiario.net Manuela Villa racconta il suo dramma a Pierluigi Diaco: ”Non mi accettano”

Pierluigi Diaco nel suo consueto appuntamento ad Io e Te ospita Manuela Villa: la cantante confessa al conduttore il proprio dramma di non essere accettata Anche oggi, come sempre, Pierluigi Diaco va ...

Manuela Villa, il dramma della sua infanzia a Io e Te: «Gli addetti ai lavori non mi accettano». Diaco, il gesto bellissimo

Manuela Villa, il dramma della sua infanzia a Io e Te: «Non mi sentivo accettata». Diaco: «Sono dei mostri». La figlia del grande Claudio Villa è stata oggi ospite del salotto di Rai Uno, dove ha avut ...

Pierluigi Diaco nel suo consueto appuntamento ad Io e Te ospita Manuela Villa: la cantante confessa al conduttore il proprio dramma di non essere accettata Anche oggi, come sempre, Pierluigi Diaco va ...Manuela Villa, il dramma della sua infanzia a Io e Te: «Non mi sentivo accettata». Diaco: «Sono dei mostri». La figlia del grande Claudio Villa è stata oggi ospite del salotto di Rai Uno, dove ha avut ...