Internazionali d’Italia, cambiano le date del Masters 1000 di Roma: la finale si giocherà di lunedì (Di giovedì 13 agosto 2020) cambiano le date degli Internazionali d’Italia, anticipati di una settimana dopo la cancellazione ufficiale del torneo di Madrid causa Coronavirus. Julian Finney/Getty ImagesIl Masters 1000 di Roma si giocherà dal 14 al 21 settembre, con la finale che si disputerà eccezionalmente di lunedì, questa è la decisione riportata dal sito della Federazione che, nei prossimi giorni, deciderà se allargare il tabellone delle qualificazioni maschili a 64 giocatori. In tal caso, le partite inizieranno l’11 settembre, altrimenti scatteranno sabato 12. Stando poi alle parole di Sergio Palmieri, direttore del torneo, i semifinalisti degli US Open godranno di un bye all’esordio che gli permetterà di scendere in ... Leggi su sportfair

