“Interessanti dettagli”. Viviana Parisi e Gioele, spunta un video sui ”22 minuti di buco” (Di giovedì 13 agosto 2020) Nuovo vertice in Prefettura a Messina, questa mattina alle 11.30, con inquirenti e soccorritori, per fare il punto sulle ricerche del piccolo Gioele Mondello, il bambino di 4 anni di cui si sono perse le tracce lunedì 3 agosto, quando è scomparso con sua madre, Viviana Parisi, poi trovata senza vita l’8 agosto nei boschi di Caronia (Messina). Le ricerche del bimbo potrebbero subire un’ulteriore allargamento del perimetro dopo l’autopsia eseguita martedì sera sul cadavere della deejay di Venetico, nel messinese. Intanto, dall’alba i mezzi dei Vigili del fuoco, della Gdf soccorso alpino, dei forestali, dei Rangers e i volontari della Protezione civile hanno lasciato il ‘campo base’ allestito in una stazione di servizio Ip a Marina Caronia (Messina) a poca distanza dal ... Leggi su caffeinamagazine

