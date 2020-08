Inter, possibile il rinvio della prima giornata della Serie A 2020/2021 (Di giovedì 13 agosto 2020) L’Inter potrebbe chiedere il rinvio della prima giornata della Serie A 2020/2021 Potrebbe non iniziare il prossimo 19 settembre la Serie A 2020/2021 per l’Inter. Il club nerazzurro sarà impegnato in Europa League almeno fino a lunedì 17 agosto e per questo motivo il club di Viale della Liberazione potrebbe chiedere il rinvio della prima giornata del nuovo campionato. “La Figc ha capito che la Lega non cederà sulla fine del campionato e che difficilmente l’ultima ... Leggi su intermagazine

AlfredoPedulla : #Tonali: deadline #Inter-#Brescia per chiudere subito dopo #EuropaLeague che l’Inter spera finisca il più tardi pos… - Bubu_Inter : RT @CalcioFinanza: #Inter e #Atalanta, possibile rinvio della prima giornata della #SerieA 2020/21 - Davide_kun85 : RT @CalcioFinanza: #Inter e #Atalanta, possibile rinvio della prima giornata della #SerieA 2020/21 - battitointer : RT @CalcioFinanza: #Inter e #Atalanta, possibile rinvio della prima giornata della #SerieA 2020/21 - aylaf__ : RT @CalcioFinanza: #Inter e #Atalanta, possibile rinvio della prima giornata della #SerieA 2020/21 -