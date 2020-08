Influencer deturpa la scogliera patrimonio dell’umanità per le foto su Instagram: volontari la ripuliscono (Di giovedì 13 agosto 2020) Aveva scelto quel sito patrimonio dell’umanità come sfondo per alcune foto da pubblicare su Instagram che avrebbero dovuto farsi notare, ma ha esagerato. Così l’Influencer londinese Alexandra Milam è stata costretta a chiedere scusa per aver deturpato la scogliera di Durdle Door, nel Dorset, in Inghilterra: la giovane ha infatti pensato bene di scrivere il suo nome e disegnare il simbolo di Instagram con dell’inchiostro sulla bianca roccia calcarea, rovinandola. Gli scatti hanno fatto il giro del web ma non certo suscitando l’ammirazione nei suoi confronti sperata, anzi, le hanno attirato forti critiche. Tanto che è stata costretta a scusarsi pubblicamente mentre alcune squadre di volontari si sono ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Influencer deturpa Mattia Briga, il video in spiaggia con il suo cane: «Mi tiene in forma per la Nazionale Cantanti» Leggo.it Influencer deturpa scogliera patrimonio dell’Unesco per fare selfie | FOTO

Una influencer ha deturpato una bellezza naturale che si fregia del titolo di patrimonio dell’Unesco. Lei si chiama Alexandra Milam e vanta un cospicuo seguito su Instagram. Un suo gesto sconsiderato ...

Mattia Briga, il video in spiaggia con il suo cane: «Mi tiene in forma per la Nazionale Cantanti»

I cani aiutano a mantenersi in forma. Ne è convinto Mattia Briga che sulla spiaggia di Capocomino, in Sardegna, gioca a calcio con il suo amico a quattro zampe. Il cantante è in vacanza e si gode il s ...

Una influencer ha deturpato una bellezza naturale che si fregia del titolo di patrimonio dell’Unesco. Lei si chiama Alexandra Milam e vanta un cospicuo seguito su Instagram. Un suo gesto sconsiderato ...I cani aiutano a mantenersi in forma. Ne è convinto Mattia Briga che sulla spiaggia di Capocomino, in Sardegna, gioca a calcio con il suo amico a quattro zampe. Il cantante è in vacanza e si gode il s ...