India | multinazionale introduce 10 giorni di congedo mestruale all' anno

NUOVA DELHI - Una delle più grandi aziende indiane di consegna di cibo a domicilio Zomato ha dichiarato sabato che darà alle dipendenti fino a 10 giorni di "ferie periodiche" all'anno. Una novità sorp ...

