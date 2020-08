“Incinta!”. La sorella della famosissima conduttrice televisiva lo annuncia con questa foto (Di giovedì 13 agosto 2020) Una splendida notizia per una delle conduttrici più amate e allo stesso tempo criticate in Italia. Stiamo parlando ovviamente di Barbara D’Urso, che adesso è letteralmente al settimo cielo. Sua sorella Eleonora aspetta infatti un bebè ed è stata proprio quest’ultima ad annunciarlo ufficialmente con una foto pubblicata sul noto social network Instagram. La famiglia D’Urso dunque diventerà ancora più grande. Questo è sicuramente uno dei momenti più belli vissuti ultimamente da Barbarella. Certo, la felicità maggiore è indubbiamente di sua sorella, che avrà la possibilità di veder crescere per 9 mesi il feto nella sua pancia e coronare il sogno di diventare mamma. Eleonora non ha avuto figli finora, quindi per lei si ... Leggi su caffeinamagazine

