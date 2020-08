Incidente nella galleria San Demetro, un tir si ribalta (Di giovedì 13 agosto 2020) Un Incidente stradale si è verificato nelle prime ore del mattino di oggi, intorno alle 3,00,, nella galleria San Demetrio, sull'autostrada Catania-Siracusa, in direzione del capoluogo aretuseo, sul ... Leggi su cataniatoday

occhio_notizie : Incidente nella zona orientale - Dario83595772 : RT @rtl1025: ?? Drammatico incidente nella notte a #Castelmagno in provincia di #Cuneo, dove un Defender è uscito di strada per cause ancora… - nonnachicca58 : RT @greenMe_it: Morto in un incidente in Groenlandia Konrad Steffen, pioniere nella ricerca sui cambiamenti climatici - ILOVEPACALCIO : Palermo, incidente mortale nella notte: 14enne perde la vita - Ilovepalermocalcio - nonsho02 : RT @TKaoruMi: Mi scusi, sai niente di questo incidente ? Il 30 settembre 2009, alle 18:50, uno studente della quarta elementare e stato ucc… -