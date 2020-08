Incendio ad Aprilia, parla il Senatore Calandrini: ‘Gli abitanti hanno il diritto di sapere la verità, i primi dati dell’Arpa sono preoccupanti’ (Di giovedì 13 agosto 2020) Rispetto all’Incendio che ha distrutto la Loas di Aprilia, Fratelli d’Italia presenterà un’interrogazione al ministro dell’ambiente Sergio Costa. “Un Incendio di proporzioni spaventose, che ha sprigionato nube e fumo carichi di sostanze tossiche, e di cui al momento si sa ben poco relativamente alle cause che lo hanno originato. Per questo coinvolgerò il ministro dell’Ambiente al quale presenterò un’interrogazione urgente”, dichiara il Senatore Nicola Calandrini. “Gli abitanti di Aprilia e delle città limitrofe hanno diritto di sapere la verità, e se l’aria che stanno respirando è nociva. Le parole ... Leggi su ilcorrieredellacitta

emergenzavvf : Aprilia (LT) #10agosto 10:00, fiamme sotto controllo nel deposito di rifiuti di un’azienda coinvolta dall’#incendio… - RobRe62 : RT @ARPALazio: Incendio #LOAS #Aprilia, in corso analisi sul 3° campione, risultati comunicati appena possibile. Per approfondire cosa fa… - CorriereCitta : Incendio ad Aprilia, parla il Senatore Calandrini: ‘Gli abitanti hanno il diritto di sapere la verità, i primi dati… - CittadinidiTwtt : RT @ARPALazio: Incendio #LOAS #Aprilia, in corso analisi sul 3° campione, risultati comunicati appena possibile. Per approfondire cosa fa… - DZingaretti : RT @ARPALazio: Incendio #LOAS #Aprilia, in corso analisi sul 3° campione, risultati comunicati appena possibile. Per approfondire cosa fa… -