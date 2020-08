In ospedale per un mal di schiena, scopre di avere il Coronavirus (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPalma Campania (Na) – È andato in ospedale per un mal di schiena e lì ha scoperto di essere positivo al Coronavirus. La vicenda, accaduta a Palma Campania, nel napoletano, vede come sfortunato protagonista un cittadino originario del Bangladesh. A svelare i dettagli di quanto successo è Nello Donnarumma, sindaco palmese, nel corso di una diretta social. “Abbiamo un caso di Coronavirus all’interno del nostro territorio. Un nostro concittadino, originario del Bangladesh, nella mattinata di mercoledì si è recato presso l’ospedale di Nola, non per motivi legati ad un presunto caso di Covid, ma perché aveva mal di schiena – spiega Donnarumma -. I protocolli attualmente ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : ospedale per Sale al quarto piano dell'ospedale per farla finita, lo salvano i carabinieri e i pompieri PadovaOggi A Sorrento disabile picchiato per il posto auto

Dopo qualche minuto riesce a rintracciarlo, ma quando gli chiede di spostare la vettura per poter sistemare la propria viene aggredito prima verbalmente e poi anche fisicamente. L’uomo è così finito ...

Dal Nord Ovest - Frattura a una caviglia per un'escursionista, elitrasportata in ospedale

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti questo pomeriggio nel Comune di Valprato Soana, lungo il sentiero che conduce al Santuario di San Besso, dove un'escursionista ...

