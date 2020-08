In Liguria 64 nuovi casi, 41 nel Savonese. La Regione: «Isolamento fino all’esito del test per chi arriva da Grecia, Spagna, Croazia e Malta» (Di giovedì 13 agosto 2020) Il governatore: «Numeri importanti, ma niente allarmismi». Chiusa una discoteca a Bergeggi per mancato rispetto norme anti covid Leggi su ilsecoloxix

