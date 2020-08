In Germania sfottono Caressa e l’Italia: «Scrivono di beffa Atalanta, non riconoscono i meriti del Psg» (Di giovedì 13 agosto 2020) La Suddeutsche Zeitung punzecchia i media italiani per i loro commenti ad Atalanta-Psg. Il quotidiano riporta il titolo della Gazzetta “Così nooo!” «con tre O». L’Atalanta – scrive la Suddeutsche – aveva portato con sé l’Italia a Lisbona. Evidentemente, aggiungiamo noi, il giornalista si è fidato troppo delle parole di Gasperini e non si è fatto il classico giro sui social. Negli ultimi venti minuti, quando l’Atalanta stava visibilmente crollando, travolta dalla stanchezza, Fabio Caressa, il giornalista di Sky Sport, ha esultato dopo ogni contrasto riuscito contro Neymar e Mbappé: “De Roooooon!” – “Freulerrrr!”. Ha citato anche i termini: “Resistenza! Sofferenza!” Chissà, forse ... Leggi su ilnapolista

