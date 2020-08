In Galizia vietato fumare anche all'aperto: il rischio di contagio è troppo alto (Di giovedì 13 agosto 2020) Altre regioni spagnole pensano d'introdurre la restrizione: «Il fumatore diffonde goccioline su chi gli sta intorno». Leggi su media.tio.ch

Roma, 13 ago. (askanews) - La regione autonoma spagnola della Galizia impone il divieto di fumo all'aperto per frenare la diffusione del coronavirus. Lo riferisce El Pais aggiungendo che ci sono già a ...

Vietato fumare all'aperto. Gli esperti: "Aumenta il rischio di trasmissione del Covid"

Stop da oggi in Galizia al fumo all'aperto se non è possibile rispettare la distanza di sicurezza di due metri. Anche altre comunità autonome spagnole stanno valutando se imporre la stessa misura per ...

