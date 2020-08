“In cella senza cibo, bevevo da un panno intriso di sangue”: il racconto del giornalista italiano arrestato in Bielorussia (Di giovedì 13 agosto 2020) Bielorussia, il racconto del giornalista italiano arrestato a Minsk Claudio Locatelli è un giornalista italiano di 32 anni che si trovava a Minsk, in Bielorussia, quando sono esplose le proteste per la sesta vittoria consecutiva di Aleksandr Lukashenko alle elezioni presidenziali, e nella notte tra il 9 e il 10 agosto è stato arrestato. In prigione ha trascorso tre giorni e tre notti, in una cella di quattro metri per quattro insieme ad altre 18 persone, senza acqua né cibo. Non solo manifestanti, ma gente comune che a Minsk si trovava per altre ragioni o per raccontare le le proteste. Ma alla polizia, racconta Locatelli a TPI, non interessava, perché ... Leggi su tpi

Tg3web : Dopo 60 ore in cella, senza cibo e con poca acqua, è stato liberato a Minsk il giornalista freelance italiano Claud… - fanpage : 'Il bianco, in Bielorussia, è un colore pericoloso. Bianco è opposizione al governo, è insurrezione, è rompere le r… - fattoquotidiano : LA STILISTA E ATTIVISTA BRITANNICA L’ultima performance, per riportare l’attenzione su “un uomo innocente che lotta… - martymoli : Se lo dicesse un comune cittadino, GIUSTAMENTE butterebbero la chiave della cella in cui lo imprigionerebbero - Marilenapas : RT @fanpage: 'Il bianco, in Bielorussia, è un colore pericoloso. Bianco è opposizione al governo, è insurrezione, è rompere le regole. E in… -

Ultime Notizie dalla rete : “In cella Droga da Castellammare a Sorrento, criminali stabiesi tentano la scalata agli affari in penisola: 14 in cella e tre ai domiciliari - Inchiesta partita da auto in fiamme a Vico, aggressioni per il controllo del territorio IlCorrierino.com