In Argentina muore di coronavirus il cognato di Maradona | positiva anche la sorella del Pibe

TORINO - Raul Machuca, cognato di Diego Armando Maradona, è morto all'età di 77 anni dopo venti giorni di lotta contro il coronavirus. Lo rende noto la stampa argentina. L'uomo era il marito di Rita, ...

Ore complicate per Diego Armando Maradona. L’ex campione di Napoli e Argentina, dopo aver scoperto della positività al Coronavirus della sorella Ketty, vive anche un lutto familiare. In queste ore è d ...

