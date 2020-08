Impresa del Lipsia, i ragazzi terribili di Nagelsmann eliminano l’Atletico Madrid: in semifinale c’è il PSG (Di giovedì 13 agosto 2020) L’Atalanta ieri l’ha solo sfiorata, oggi il Lipsia l’Impresa l’ha centrata in pieno, buttando fuori ai quarti di finale di Champions League niente meno che l’Atletico Madrid. Pool/Getty ImagesI ragazzi terribili di Nagelsmann non lasciano scampo a Simeone, eliminato per la prima volta dalla massima competizione europea da una squadra che non annovera Cristiano Ronaldo in rosa. All’Estádio José Alvalade non basta ai colchoneros il rigore di Joao Felix, utile per pareggiare l’iniziale vantaggio tedesco firmato Dani Olmo, nel finale ecco il sigillo di Adams che manda il Lipsia in semifinale, dove troverà il Paris Saint-Germain. Pool/Getty ImagesBella e sbarazzina la squadra di ... Leggi su sportfair

Dall’arrivo di Al Khelaifi all’ombra della Torre Eiffel nel 2011, questa per il Psg è la prima semifinale di Champions. Nel segno di Neymar e Mbappé, arrivati insieme nel 2017 dopo due esborsi economi ...

Capello: "Il Lipsia mi ha meravigliato, sarà dura anche per il Psg"

Fabio Capello ha detto la sua sull'impresa del Lipsia negli studi di Sky: "Il Lipsia è certamente una squadra meno esperta dell'Atletico, ma questa sera i tedeschi mi hanno meravigliato per quanto ...

