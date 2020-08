Ilaria D’Amico lascia il calcio: “Voglio occuparmi di attualità” (Di giovedì 13 agosto 2020) Ilaria D'Amico dopo 23 anni dice addio ai programmi di calcio, per lei sarebbe pronto un programma di attualità in prima serata, sempre su Sky. Ilaria D'Amico ha deciso: lascia il calcio ma resta a Sky per un programma in prima serata sull'attualità. La conduttrice dopo 23 anni si dice pronta a raccogliere nuove sfide come ha confessato in un'intervista al Corriere della sera. Dopo una vita passata a condurre programmi sportivi Ilaria D'Amico ha deciso di voltare pagina. Era il 1997 quando Rai International l'ha chiamata a condurre La giostra del Goal, nel 2003 è iniziata la sua avventura a SKY calcio Show. In queste afose serate d'agosto è alla guida di Champions League, il suo ultimo appuntamento con lo sport prima di passare ... Leggi su movieplayer

