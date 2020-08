Ilaria D’Amico lascia il calcio: «Dopo 23 anni ho deciso di cambiare» (Di giovedì 13 agosto 2020) Dopo 23 anni Ilaria D’Amico lascia il calcio per lanciarsi in una nuova avventura televisiva. La conduttrice, volto familiare di Sky Sport, ha dedicato alla Serie A buona parte della sua carriera e non solo. Anche la vita privata è stata segnata dal calcio dal momento che è legata sentimentalmente al campione Gigi Buffon. Ora però la giornalista è pronta a voltare pagina: in un’intervista al Corriere della Sera ha annunciato il suo addio ai programmi sportivi e l’arrivo di una nuova sfida professionale. «Ho deciso di cambiare Dopo 23 anni di sport, di cui 18 solo a Sky. – racconta D’Amico – Avrei potuto continuare per sempre, è una macchina ... Leggi su newscronaca.myblog

