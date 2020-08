Il video dell’uomo con il coltello e l’ostaggio fermato dalla polizia nel Duomo di Milano (Di giovedì 13 agosto 2020) In questo video pubblicato dalla polizia di Stato sul suo profilo Twitter è possibile vedere gli agenti intervenuti per fermare nel Duomo di Milano un 26enne egiziano che, alle 13 di ieri, è entrato armato nel Duomo e per otto minuti ha sequestrato una guardia giurata, minacciata alla gola da una lama di venti centimetri. Il Corriere della Sera oggi spiega che l’esperienza di un funzionario della Questura, che ha condotto la trattativa e ha disarmato l’uomo, in possesso di un regolare permesso di soggiorno di lunga durata, con abitazione e lavoro, ha impedito che l’irruzione, iniziata sui gradini della cattedrale, degenerasse. Il 26enne, che in sede di interrogatorio ha farneticato raccontando d’avere una camera da letto nel Duomo e ... Leggi su nextquotidiano

