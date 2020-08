Il vero Male della Politica (Di giovedì 13 agosto 2020) A settembre i cittadini sono chiamati con il loro voto, ad approvare la nuova riforma che prevede la riduzione di quasi 400 parlamentari. Il referendum costituzionale è stato indetto per approvare o respingere la legge di revisione costituzionale dal titolo "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari". Si tratta del quarto referendum confermativo nella storia della Repubblica. Approvato in via definitiva dalla Camera (...) - Tribuna Libera / No Home Leggi su feedproxy.google

Ultime Notizie dalla rete : vero Male Il vero Male della Politica AgoraVox Italia Il vero Male della Politica

A settembre i cittadini sono chiamati con il loro voto, ad approvare la nuova riforma che prevede la riduzione di quasi 400 parlamentari. Il referendum costituzionale è stato indetto per approvare o r ...

L'Atalanta è squadra vera e merita gli applausi dell'Italia intera. Il PSG ha meritato la finale, grazie a Mbappé

Peccato. Peccato davvero. Ci avevamo sperato, perfino creduto. E’ successo tutto in fondo a una partita che l’Atalanta aveva giocato con orgoglio, lo stesso org ...

