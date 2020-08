Il ticket Biden-Harris si presenta. Attacco frontale a Trump: 'semina odio e divisioni' (Di giovedì 13 agosto 2020) Al debutto, il tandem democratico accusa il presidente per la gestione dell'epidemia. La candidata vicepresidente, è la prima donna di colore a correre per il ruolo di numero due della Casa Bianca Leggi su tg.la7

AdolfoSalsi : RT @RepubblicaTv: Usa 2020, il tandem Biden-Harris debutta con l'attacco a Trump: 'Ha ridotto il Paese in pezzi': Il debutto di Joe Biden e… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Usa 2020, il tandem Biden-Harris debutta con l'attacco a Trump: 'Ha ridotto il Paese in pezzi': Il debutto di Joe Biden e… - saumauro68 : RT @RepubblicaTv: Usa 2020, il tandem Biden-Harris debutta con l'attacco a Trump: 'Ha ridotto il Paese in pezzi': Il debutto di Joe Biden e… - RepubblicaTv : Usa 2020, il tandem Biden-Harris debutta con l'attacco a Trump: 'Ha ridotto il Paese in pezzi': Il debutto di Joe B… - CarriaggioM : @flaminiasabate1 Dai, Biden non è male ed il ticket mi sembra azzeccato.....speriamo, piuttosto, che vinca -