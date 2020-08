IL SEGRETO, anticipazioni puntata di venerdì 14 agosto 2020 (Di giovedì 13 agosto 2020) anticipazioni puntata de Il SEGRETO di venerdì 14 agosto 2020:Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di venerdì 14 agosto 2020L’arrivo di Alberto ferma Felisia, che sta per eliminare Pepa. Angustias si infuria, ma la donna le dice che sta ideando un altro piano. Tutti (salvo Ramiro e Alfonso) si ritirano dalla battuta di caccia al “succhiasangue”. Sebastian sta esaminando il progetto per il conservificio, ma Tristan gli spiega che ci sarò bisogno di molta acqua e che l’unico punto adatto per farla canalizzare è la terra appartenente a Raimundo. Per cercare di convincere l’Ulloa Senior, Francisca gli invia la borsa di soldi che gli erano stati sottratti e ... Leggi su tvsoap

redazionetvsoap : #IlSegreto #Anticipazioni La trama di #domani, #14agosto - clikservernet : Il Segreto anticipazioni 14 agosto 2020: Francisca viene a sapere di Pepa e Tristan - Noovyis : (Il Segreto anticipazioni 14 agosto 2020: Francisca viene a sapere di Pepa e Tristan) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Segreto anticipazioni 14 agosto 2020: Francisca viene a sapere di Pepa e Tristan… - clikservernet : Il Segreto anticipazioni 13 agosto 2020: Felisa ha l’ordine di uccidere Pepa -