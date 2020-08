Il ragazzo di Girifalco che ha confessato sui social: «Sono positivo e sono stato in discoteca a Soverato, fate il tampone» (Di giovedì 13 agosto 2020) Una vicenda che farà senz’altro scuola e che causerà ulteriori preoccupazioni per chi deve affrontare il periodo estivo in questa particolare fase di emergenza coronavirus, soprattutto se si parla di località turistiche. Un ragazzo Girifalco, in Calabria, è positivo al coronavirus. Quest’ultimo, ricoverato presso l’ospedale di Catanzaro (come confermato dalla locale Asl), ha lanciato un messaggio sui social network mettendo in allarme la popolazione. LEGGI ANCHE > Sardegna, dopo i focolai in due discoteche, la Sardegna fa un’altra ordinanza Ragazza Girifalco positivo al coronavirus, scatta l’allarme a Soverato Piuttosto pronta la risposta del sindaco di Soverato, che ha contattato i due locali ... Leggi su giornalettismo

