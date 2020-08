Il procuratore Cantone ricoverato dopo malore: il bollettino del Cardarelli (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È stato ricoverato nella giornata di ieri per accertamenti presso l’Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli di Napoli, a seguito di un lieve malore, il procuratore della Repubblica a Perugia Raffaele Cantone. La Direzione Sanitaria fa sapere che sono stati eseguiti tutti gli accertamenti necessari. Le condizioni attualmente sono stabili e non destano particolare preoccupazione. Per la giornata odierna il paziente sarà tenuto in osservazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

