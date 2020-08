"Il principe Filippo ha i giorni contati. La Regina è pronta a lasciare il trono per prendersi cura di lui" (Di giovedì 13 agosto 2020) Avrebbe pianificato il ritiro per prendersi cura del marito, il principe Filippo, che all’età di 99 anni potrebbe avere i giorni contati. La Regina Elisabetta II avrebbe deciso di lasciare il trono per amore del consorte e avrebbe già incaricato Carlo di tutti i doveri che spettano ad un monarca. A rivelarlo al giornale “Closer Weekly” è una fonte vicina alla famiglia reale.“Il principe Filippo, dopo aver festeggiato i suoi 99 anni, si è reso conto di non avere più la stessa energia di un tempo e sa di doversi prendere cura di sé. Sa che i suoi giorni sono ... Leggi su huffingtonpost

Jonathan Pryce sarà il volto del principe Filippo nella quinta e la sesta stagione della serie Netflix The Crown, a fianco di Imelda Staunton che interpreterà la regina Elisabetta II. Jonathan Pryce è ...

Tempo di vacanze e riposo anche per la regina Elisabetta, che nonostante l’emergenza coronavirus, ha deciso di rispettare i piani delle ferie, in totale sicurezza. Da escludere che i figli e i nipotin ...

