"Il principe Filippo ha i giorni contati. La regina Elisabetta è pronta a lasciare il trono per prendersi cura di lui" (Di giovedì 13 agosto 2020) Da tempo si inseguono le indiscrezioni sulle condizioni di salute del 99enne principe Filippo, tanto che per un certo periodo si era diffusa la convinzione che fosse già morto e che la Famiglia Reale non volesse darne l'annuncio a causa dell'emergenza coronavirus. Poi però alcune sue apparizioni in occasioni pubbliche – vedi il matrimonio della nipote, Beatrice di York – hanno calmato un po' le acque. Ora però una fonte interna a Buckingham Palace ha fatto nuove importanti rivelazioni al tabloid britannico "Closer Weekly", spiegando come il marito della regina Elisabetta abbia "i giorni contati" e per questo la Sovrana sia pronta a lasciare il trono per

