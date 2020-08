“Il piano pandemico non era aggiornato. Si sarebbero evitati 10mila morti”. Il rapporto che inchioda il governo (Di giovedì 13 agosto 2020) Roma, 13 ago – Il mancato aggiornamento del piano pandemico italiano, definito «vecchio e inadeguato» avrebbe causato circa 10mila vittime del coronavirus in più. E’ lo sconvolgente dato che emerge da un rapporto di 65 pagine realizzato dal generale dell’Esercito in pensione Pier Paolo Lunelli, anticipato dal quotidiano britannico Guardian e che sarà presentato nei prossimi giorni ai magistrati che stanno indagando in merito all’operato delle autorità italiane durante la pandemia. Vecchio di 14 anni Lunelli non è certamente l’ultimo arrivato. Comandante della Scuola per la difesa nucleare, batteriologica e chimica ha co-redatto i protocolli contro le pandemie per alcuni Paesi, Italia compresa. Che «disponeva di un piano ... Leggi su ilprimatonazionale

