"Il piano non era aggiornato". Potevamo evitare 10mila morti (Di giovedì 13 agosto 2020) Federico Giuliani Secondo alcune stime, nel caso in cui l'Italia avesse aggiornato il proprio piano anti-pandemia, si sarebbero potute salvare 10mila delle oltre 35mila vittime provocate dal coronavirus Un piano pandemico "vecchio e inadeguato", mai aggiornato dall'Italia, come invece avrebbe dovuto fare, seguendo le linee guida indicate nel corso degli anni dall'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Sono questi gli aggettivi usati da un rapporto di 65 pagine realizzato dal generale dell'Esercito in pensione Pier Paolo Lunelli per descrivere il piano messo in atto dal nostro Paese per contrastare la pandemia di Covid. Il documento, anticipato dal quotidiano britannico Guardian, ... Leggi su ilgiornale

ilariacapua : Sintesi sulle scaramucce di oggi. Mentre si dibatte se rendere obbligatoria la vaccinazione teniamo in mente che no… - HuffPostItalia : Ilaria Capua: 'Non ci sarà abbastanza vaccino per tutti. Urge un piano strategico per il Paese' - virginiaraggi : Zingaretti parli di furbizie sui rifiuti. L'unica furbizia è quella del tuo piano regionale. Roma e i suoi tre mili… - claudeger55 : 'non avevamo linee guida' si difende Conte. C'era piano pandemico del 2015 aggiornato al 2017 che è stato da tutti… - leopadanofe : @EsseSandra2 Esatto! È tutto voluto. Fa parte di un piano accuratamente studiato, non solo in Italia, e portato ava… -